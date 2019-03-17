АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты обнаружили уязвимость в WinRAR
EUR 74.07 USD 65.42
Курс валют на 16.03.2019

Алексей Пушков прокомментировал высказывание украинской журналистки о Крыме

Алексей Пушков прокомментировал заявление украинской журналистки Олеси Медведевой по поводу того, что в Крыму не скучают по Украине. Сенатор уверен, что ностальгии у народа полуострова быть не должно.
Алексей Пушков прокомментировал высказывание украинской журналистки о Крыме

Свое мнение политик высказал в личном Twitter-аккаунте. Он пишет, что на протяжении 23 лет Крым хотел вернуться в состав России, являлся пасынком Киева и не получал должного финансирования от центральной власти, поэтому о какой-либо ностальгии и речи быть не может.

Корреспондентка Олеся Медведева посетила данный регион перед очередной годовщиной вхождения Крыма в Россию. В процессе своего путешествия блогер заявила, что местное население «окончательно окопалось» на этой земле и полуостров живет по законам РФ. Она подчеркнула факт больших инвестиций Москвы в этот край, указав на такие объекты как трасса «Таврида», Крымский мост, аэропорт в Симферополе, а также электростанции, больницы и детсады.

Помимо того, она сопоставила цены на Украине и на полуострове. В своей речи Медведева развеяла существующий миф о дорогостоящих российских товарах: там более дешевые коммунальные услуги и бензин, а пенсии и зарплаты существеннее, чем на Украине.



 
+Дзен +Яндекс новости
Политика / Главные новости
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 13:37

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Россия-1» показала последнюю
NASA применяет космический лазер для
Кристина Орбакайте устроила фотосессию
Ученые рассказали, как меняется
Звезда «Дома-2» Маргарита Марсо
Лев Лещенко: Юлия Началова не исчерпала
Алексей Пушков прокомментировал
Эксперты назвали ТОП-5 китайских
При создании Bugatti Veyron
Эксперты обнаружили уязвимость в WinRAR
Сергея Лазарева назвали одним из
В РФ сконструировали сканеры для
Эксперты: Две трети антивирусных
Эксперты сравнили подержанные седаны за
Ольга Бузова вместе с известным
В публикации Евгения Алдонина исчезли
Эксперты рассказали о способах избежать
"Тяжело говорила и неважно себя
В YouTube появился трейлер новой игры
В память о Юлии Началовой Пятый канал
Ученые рассказали о новой планете
Певица Жасмин рассказала, что Юлия
Обнародован топ-3 способов экономии при
Бывший муж Юлии Началовой Евгений
Москва ответит на введение санкций
Стало известно о последней встрече Юлии
Анфиса Чехова показала снимок последней
Медики рассказали о симптомах
Михаил Галустян прямо на концерте
Ученые: Чтение продлевает жизнь и
Просмотреть все новости