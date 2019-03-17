Алексей Пушков прокомментировал высказывание украинской журналистки о Крыме
Алексей Пушков прокомментировал заявление украинской журналистки Олеси Медведевой по поводу того, что в Крыму не скучают по Украине. Сенатор уверен, что ностальгии у народа полуострова быть не должно.
Свое мнение политик высказал в личном Twitter-аккаунте. Он пишет, что на протяжении 23 лет Крым хотел вернуться в состав России, являлся пасынком Киева и не получал должного финансирования от центральной власти, поэтому о какой-либо ностальгии и речи быть не может.
Корреспондентка Олеся Медведева посетила данный регион перед очередной годовщиной вхождения Крыма в Россию. В процессе своего путешествия блогер заявила, что местное население «окончательно окопалось» на этой земле и полуостров живет по законам РФ. Она подчеркнула факт больших инвестиций Москвы в этот край, указав на такие объекты как трасса «Таврида», Крымский мост, аэропорт в Симферополе, а также электростанции, больницы и детсады.
Помимо того, она сопоставила цены на Украине и на полуострове. В своей речи Медведева развеяла существующий миф о дорогостоящих российских товарах: там более дешевые коммунальные услуги и бензин, а пенсии и зарплаты существеннее, чем на Украине.
Свое мнение политик высказал в личном Twitter-аккаунте. Он пишет, что на протяжении 23 лет Крым хотел вернуться в состав России, являлся пасынком Киева и не получал должного финансирования от центральной власти, поэтому о какой-либо ностальгии и речи быть не может.
Корреспондентка Олеся Медведева посетила данный регион перед очередной годовщиной вхождения Крыма в Россию. В процессе своего путешествия блогер заявила, что местное население «окончательно окопалось» на этой земле и полуостров живет по законам РФ. Она подчеркнула факт больших инвестиций Москвы в этот край, указав на такие объекты как трасса «Таврида», Крымский мост, аэропорт в Симферополе, а также электростанции, больницы и детсады.
Помимо того, она сопоставила цены на Украине и на полуострове. В своей речи Медведева развеяла существующий миф о дорогостоящих российских товарах: там более дешевые коммунальные услуги и бензин, а пенсии и зарплаты существеннее, чем на Украине.
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 13:37