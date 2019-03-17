В РФ сконструировали сканеры для оперативного обнаружения оружия и наркотиков
Отечественные инженеры сконструировали сканер, при помощи которого можно проводить качественный контроль грузов, включая оружие и наркотики. Изобрели устройство в компании «Скантроник системс».
Разработка способна распознавать и обнаруживать разное оружие, взрывчатые элементы и запрещенные химические вещества за 30-сантиметровой оградой. Авторы проекта сообщили о применении таких сканеров на пограничных пунктах России в целях обеспечения транспортной безопасности при въезде в страну.
Оперативное перемещение инновационного аппарата обеспечивает автомобильное шасси. Для разворота сканеров и приведения их в рабочее положение нужно не более получаса. Сам рабочий процесс проверки грузов составляет всего одну минуту. Отдельно можно добавить, что «Скантроник системс» работали над проектом вместе с научными сотрудниками МГУ.
Разработка способна распознавать и обнаруживать разное оружие, взрывчатые элементы и запрещенные химические вещества за 30-сантиметровой оградой. Авторы проекта сообщили о применении таких сканеров на пограничных пунктах России в целях обеспечения транспортной безопасности при въезде в страну.
Оперативное перемещение инновационного аппарата обеспечивает автомобильное шасси. Для разворота сканеров и приведения их в рабочее положение нужно не более получаса. Сам рабочий процесс проверки грузов составляет всего одну минуту. Отдельно можно добавить, что «Скантроник системс» работали над проектом вместе с научными сотрудниками МГУ.
Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 13:03