Ольга Бузова вместе с известным блогером записала смешной ролик

«Бузова, ну ты талантище! Нужно уметь так над собой смеяться.. Не перестаю восхищаться тобой», «Оль, а ты и дальше планируешь делать подобные ролики с блогерами? Уверена, у тебя все может получиться!», - пишут в Сети.



