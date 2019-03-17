Ольга Бузова вместе с известным блогером записала смешной ролик
Новоявленная российская артистка Ольга Бузова вместе с популярным блогером Романом Каграмановым записала комичное видео, в котором процитировала свои самые меткие выражения о жизни.
Нужно сказать, что ролик по достоинству оценили многие интернет-пользователи. По их мнению, Бузова не может не восхитить своей самоиронией.
На днях на страничке Ольги в Instagram появилась видеозапись, которая буквально взорвала Сеть. А все потому, что телезнаменитость в очередной раз решила посмеяться над самой собой.
Под видео Бузова написала небольшой пост, в котором отметила, что смех продлевает жизнь, а также поинтересовалась у подписчиков, желают ли они увидеть ролик с неудачными дублями, ведь, по ее мнению, он куда смешнее того творения, которое было опубликовано в Сети.
Отметим, что меньше чем за 2 дня ролик набрал почти 3 миллиона просмотров. Один за другим фолловеры принялись в очередной раз указывать на то, что Ольга невероятно талантливая, а некоторые даже предположили, что теперь Бузова будет записывать подобные видео с другими известными блогерами.
К слову, и в этот раз не обошлось без недоброжелателей, которые в пух и прах раскритиковали чувство юмора Ольги Бузовой.
Нужно сказать, что ролик по достоинству оценили многие интернет-пользователи. По их мнению, Бузова не может не восхитить своей самоиронией.
На днях на страничке Ольги в Instagram появилась видеозапись, которая буквально взорвала Сеть. А все потому, что телезнаменитость в очередной раз решила посмеяться над самой собой.
Под видео Бузова написала небольшой пост, в котором отметила, что смех продлевает жизнь, а также поинтересовалась у подписчиков, желают ли они увидеть ролик с неудачными дублями, ведь, по ее мнению, он куда смешнее того творения, которое было опубликовано в Сети.
Отметим, что меньше чем за 2 дня ролик набрал почти 3 миллиона просмотров. Один за другим фолловеры принялись в очередной раз указывать на то, что Ольга невероятно талантливая, а некоторые даже предположили, что теперь Бузова будет записывать подобные видео с другими известными блогерами.
«Бузова, ну ты талантище! Нужно уметь так над собой смеяться.. Не перестаю восхищаться тобой», «Оль, а ты и дальше планируешь делать подобные ролики с блогерами? Уверена, у тебя все может получиться!», - пишут в Сети.
К слову, и в этот раз не обошлось без недоброжелателей, которые в пух и прах раскритиковали чувство юмора Ольги Бузовой.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:45