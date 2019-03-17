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Эксперты рассказали о способах избежать перегрева смартфона

Эксперты рассказали о пяти главных способах избежать перегревания смартфона. Они отметили, неправильная эксплуатация устройства может привести к его поломке.
Эксперты рассказали о способах избежать перегрева смартфона

Первый и главный способ – не оставлять смартфон под прямыми солнечными лучами на долгое время. Это не только приведет к выцветанию корпуса устройства, но и к повышению его температуры, а, следовательно, и перегреву. Распространенной ошибкой является расположение заряжающегося смартфона на диване, кровати, одежде и других подобных местах. Постоянный контакт с такими материалами приведет к лишнему перегреву устройства, которое и так повышает свою температуру во время зарядки. В этом случае лучше использовать твердые поверхности – стол, полки, тумбы, пол.
Эксперты рассказали о способах избежать перегрева смартфона

Нельзя заряжать смартфон на протяжении всей ночи. Это приведет не только с сильному перегреву, но и ухудшению состояния батареи. Следующий способ подойдет не всем современным устройствам. Эксперты рекомендуют по возможности снимать заднюю крышку во время зарядки. Это позволит батарее «дышать» и снизит её температуру. Последний совет от экспертов – это выключать основные приложения, а также вводить устройство в экономный режим во время его зарядки. Они отмечают, постоянные циркулирующие потоки энергии в двух разных направлениях не только перегревают смартфон, но и портят его батарею.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:36

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