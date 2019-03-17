Сергея Лазарева назвали одним из кандидатов на победу на «Евровидении-2019»





Сергей Лазарев попытается исправить последние неудачи РФ на этом конкурсе. Например, артист должен приложить все усилия для победы после того, как представители России занимали второе и третье места в 2015 и 2016 годах соответственно. Предполагается, что команда Лазарева сможет подготовить яркое и незабываемое шоу для песни Scream, которую он споет на «Евровидении» в Тель-Авиве.Другими вероятными победителями называются представители Голландии и Швеции Дункан Лоуренс и Джон Людвик. Первый без проблем прошел национальный отбор и выступит на предстоящем мероприятии с треком «Arcade». Второй попытается понравиться публике с композицией «Too late for love».