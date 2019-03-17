Сергея Лазарева назвали одним из кандидатов на победу на «Евровидении-2019»
Певец Сергей Лазарев может в итоге оказаться победителем конкурса «Евровидение-2019» в Израиле. По мнению испанских репортеров, Россия ныне является одним из кандидатов на победу после выбора исполнителя, который отправится на шоу.
Сергей Лазарев попытается исправить последние неудачи РФ на этом конкурсе. Например, артист должен приложить все усилия для победы после того, как представители России занимали второе и третье места в 2015 и 2016 годах соответственно. Предполагается, что команда Лазарева сможет подготовить яркое и незабываемое шоу для песни Scream, которую он споет на «Евровидении» в Тель-Авиве.
Другими вероятными победителями называются представители Голландии и Швеции Дункан Лоуренс и Джон Людвик. Первый без проблем прошел национальный отбор и выступит на предстоящем мероприятии с треком «Arcade». Второй попытается понравиться публике с композицией «Too late for love».
Сергей Лазарев попытается исправить последние неудачи РФ на этом конкурсе. Например, артист должен приложить все усилия для победы после того, как представители России занимали второе и третье места в 2015 и 2016 годах соответственно. Предполагается, что команда Лазарева сможет подготовить яркое и незабываемое шоу для песни Scream, которую он споет на «Евровидении» в Тель-Авиве.
Другими вероятными победителями называются представители Голландии и Швеции Дункан Лоуренс и Джон Людвик. Первый без проблем прошел национальный отбор и выступит на предстоящем мероприятии с треком «Arcade». Второй попытается понравиться публике с композицией «Too late for love».