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Бывший муж Юлии Началовой Евгений Алдонин прокомментировал её смерть

Бывший муж певицы Юлии Началовой, футболист Евгений Алдонин впервые прокомментировал её смерть. Экс-супруг исполнительницы отметил, сейчас он не готов к таким разговорам.
Бывший муж Юлии Началовой Евгений Алдонин прокомментировал её смерть

Российские СМИ обратились к футболисту ФК «Волга» Евгению Алдонину с просьбой прокомментировать смерть его бывшей супруги Юлии Началовой. Он заявил, что прекрасно знает о случившемся, но пока не хочет и не может что-либо комментировать. Алдонин заявил: «Сейчас не готов абсолютно».

Ранее СМИ рассказали о том, что дочь футболиста ФК «Волга» и певицы Юлии Началовой будет теперь жить вместе с отцом. Вера уже долгое время проживала на два дома и уделяла внимание обоим родителям, а Алдонина считала одним из самых близких людей на свете.

Напомним, информацию о смерти исполнительницы подтвердили родственники и PR-директор Анна Исаева. Отец погибшей Юрий Началов рассказал, что у его дочери остановилось сердце. Это произошло из-за заражения крови вследствие абсцесса. Дату и место прощания с артисткой назовут в ближайшее время.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:00

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