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Москва ответит на введение санкций против России со стороны Евросоюза

В российском МИД заявили, что Москва ответит на введение санкций против России со стороны Евросоюза вследствие инцидента в Керченском проливе. Из-за сложившейся ситуации с кораблями Украины в данной акватории ЕС 15 марта решил ввести персональные рестрикции.
Москва ответит на введение санкций против России со стороны Евросоюза

По словам представителей российского МИД, предлог для внесения ряда россиян в нелегитимные представленные санкционные списки Евросоюза объединил в себе «цинизм и лицемерие». В дипломатическом ведомстве отметили, что под санкции в основном попали военные, выполнявшие свой долг, а также мужественно защищавшие границу государства. Также в МИД заметили, что поведение украинских военных в Керченском проливе представляло собой неприкрытую грубую провокацию. При этом РФ не нарушила имеющееся международное право, применив небезосновательно силу.

По словам российских дипломатов, решение Совета Евросоюза говорит о неуважении к существующему праву России защищать свою государственную границу.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:54

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