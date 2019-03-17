Москва ответит на введение санкций против России со стороны Евросоюза





По словам представителей российского МИД, предлог для внесения ряда россиян в нелегитимные представленные санкционные списки Евросоюза объединил в себе «цинизм и лицемерие». В дипломатическом ведомстве отметили, что под санкции в основном попали военные, выполнявшие свой долг, а также мужественно защищавшие границу государства. Также в МИД заметили, что поведение украинских военных в Керченском проливе представляло собой неприкрытую грубую провокацию. При этом РФ не нарушила имеющееся международное право, применив небезосновательно силу.По словам российских дипломатов, решение Совета Евросоюза говорит о неуважении к существующему праву России защищать свою государственную границу.