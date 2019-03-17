Михаил Галустян прямо на концерте поцеловал Ольгу Бузову

«А зачем Галустян взял Бузову за шею? Что он хотел этим продемонстрировать? Странно как-то все это..», «А вам не кажется, что Ольгу и Михаила связывает нечто большее, чем просто дружеские отношения? Ну не позволит женщина, чтобы кто-то посторонний брал ее за шею..», - продолжают писать в Сети.





В социальных сетях продолжают распространяться скрины, на которых Галустян целует Бузову.Как выяснилось, на днях резидент «Comedy Club» решил отложить все свои дела, чтобы поздним вечером посетить концерт новоявленной исполнительницы. После концерта все гости остались в зале и продолжили общение уже в неформальной обстановке.Сняв с себя концертный наряд, Бузова тут же поспешила найти среди гостей Галусняна. Ольга буквально окружила Михаила своим вниманием. Вполне вероятно, что шоумен увидел в поющей телеведущей заинтересованность, поэтому и поцеловал ее на глазах у всех.Нужно сказать, что Бузовой явно подобное внимание понравилось. Телезнаменитость то и дело улыбалась и флиртовала с юмористом. Впрочем, интернет-пользователям не понравилось поведение Галустяна. Многие фолловеры обратили внимание на то, что Михаил, не контролируя своих действий, даже взял Ольгу за шею.К слову, некоторые пользователи Сети предположили, что Бузова и Галустян тайно встречаются и именно поэтому Михаил, не сумев совладать со своими чувствами, поцеловал Ольгу.