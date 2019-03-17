Саша Черно не хочет «волшебства» с Иосифом Оганесяном из-за гормональных препаратов

Считанные дни назад в инста-блоге эпатажной участницы «Дома-2» появился пост, в котором она решила обсудить довольно «щепетильную» тему.Не секрет, что не так давно Александра проходила обследования в одной из лучших клиник Москвы, вследствие которых выяснилось, что у девушки имеются серьезные проблемы со здоровьем.Специалисты не только запретили Черно и Оганесяну думать о ближайшей беременности, но и указали на то, что если девушка не возьмет себя в руки и не избавится от лишних килограммов, то вполне вероятно, что неизлечимое заболевание, такое как сахарный диабет, унаследует их будущий наследник.На сегодняшний день Александра принимает препарат, который должен привести в норму ее женские гормоны. Только вот, как оказалось, именно это лекарство негативно сказалось на интимной жизни супругов.По словам участницы «Дома-2», сейчас ей не то, что не хочется заниматься «волшебством», даже мысли ни одной «вульгарной» не лезет в голову. Выяснилось, что теперь Александре просто приходится идти на уступки Иосифу, но сама она инициативу перестала проявлять.По словам Черно, многие ее подписчицы тоже столкнулись с данной проблемой после того, как начали принимать этот препарат. Однако для Саши важно опять почувствовать себя «живой», поэтому она намерена как можно быстрее разобраться в сложившейся ситуации.