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Ученые из США создали противозачаточные серьги

Ученые из США решили с необычной стороны подойти к вопросу предотвращения нежелательной беременности. Для этого они создали противозачаточные серьги.
Ученые из США создали противозачаточные серьги

Американские ученые отмечают, все дело в гормонах, имеющихся в необычных украшениях. Эти вещества впитываются в кровь женщины через мочку уха, а дальше действуют как обычные противозачаточные средства, не допускающие нежелательной беременности. Ученые отмечают, они были вдохновлены идей создать такой препарат, который не будет требовать постоянного принятия разных таблеток. Можно посчитать, что американцы сжульничали, ведь они просто придумали способ, позволяющий противозачаточным препаратам постоянно попадать в организм женщины без дополнительных на то затрат времени и усилий.

Эффективность необычных сережек оказалась даже выше, чем они планировали, отмечают ученые. По их словам, процент наступления беременности у обычных противозачаточных препаратов составляет от 0,3 до 9%, но новинка смогла превзойти эти показатели. Ученые не рассказали о том, есть ли противопоказания у их сережек, ведь гормоны будут постоянно попадать в организм, а также не уточнили, на какой период одна такая пара украшений сможет защитить от нежелательной беременности. Эксперты отметили, данному противозачаточному средству еще предстоит пройти много клинических и других испытаний, а также получить не одну лицензию.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:00

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