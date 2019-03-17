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Александр Панайотов связал смерть Юлии Началовой со «злым роком» шоу «Один в один»

Александр Панайотов, являющийся другом Юлии Началовой, связал смерть российской артистки с так называемым «злым роком» телепрограммы “Один в один”. Когда 38-летняя знаменитость ушла из жизни, начали появляться всевозможные мистические теории.
Александр Панайотов связал смерть Юлии Началовой со «злым роком» шоу «Один в один»

Панайотов предполагает, что смерть Юлии Началовой может быть связана с тем, что она принимала участие в таких телепроектах как «Последний герой» и «Один в один». Артист заметил, что Батырхан Шукенов, выступавший в составе группы «А-Студио», ушёл из жизни в 2015 году, непосредственно перед финалом программы «Один в один». Также много звёзд, участвовавших в проекте «Последний герой» скончались в молодом возрасте. Речь идет, например, о Сергее Бодрове, Жанне Фриске, а также Децле.
Александр Панайотов связал смерть Юлии Началовой со «злым роком» шоу «Один в один»

На этот раз Юлия Началова не смогла дойти до финала программы «Один в один». По словам Александра Панайотова он созванивался с артисткой 11 марта. В тот момент Началова направлялась на обследование. После этого певица была введена в медикаментозную кому.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:41

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