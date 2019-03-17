Ученые рассказали, почему существа кембрийского периода выглядят как «ужасы из ночных кошмаров»





Кембрийский период датируется от 541 до 485 миллиона лет назад. В это время многие живые организмы только начали переходить от уровня бактерий к более сложным формам жизни, поэтому многие из них кажутся очень странными, а иногда и по-настоящему страшными. Некоторые ученые в шутку называют подобные организмы «ужасами из ночных кошмаров».Американские специалисты отмечают, примерно в этот период у живых существ начали формироваться первые мышцы, позволяющие им менять свое местоположение, закапываться под песок на морском дне и нападать на других обитателей морей. Поэтому многие живые организмы были вынуждены находить способы, как с этим бороться.Кто-то предпочитал защититься. Одним из таких существ стал червь Hallucigenia. Он имел длинные и острые колючки на каждом сегменте своего тела, а также располагал большим количеством конечностей. Беспозвоночное Opabinia, наоборот, решило нападать. Для этого у него появился острый коготь, расположенный прямо на конце свисающей гибкой насадки, прикрепленной к краю лица.Ученые отмечают, многие живые существа Кембрийского периода вымерли уже к началу следующего – Ордовикского. Некоторым удалось выжить и их можно встретить и в современном мире. Это медузы, губки и анемоны.