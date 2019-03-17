АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Старейшая сперма в мире оказалась жизнеспособной
EUR 74.07 USD 65.42
Курс валют на 16.03.2019

Ученые рассказали, почему существа кембрийского периода выглядят как «ужасы из ночных кошмаров»

Американские ученые рассказали о том, почему существа кембрийского периода выглядят как «ужасы из ночных кошмаров». По их словам, все дело в особенностях флоры и фауны тех времен.
Ученые рассказали, почему существа кембрийского периода выглядят как «ужасы из ночных кошмаров»

Кембрийский период датируется от 541 до 485 миллиона лет назад. В это время многие живые организмы только начали переходить от уровня бактерий к более сложным формам жизни, поэтому многие из них кажутся очень странными, а иногда и по-настоящему страшными. Некоторые ученые в шутку называют подобные организмы «ужасами из ночных кошмаров».

Американские специалисты отмечают, примерно в этот период у живых существ начали формироваться первые мышцы, позволяющие им менять свое местоположение, закапываться под песок на морском дне и нападать на других обитателей морей. Поэтому многие живые организмы были вынуждены находить способы, как с этим бороться.

Кто-то предпочитал защититься. Одним из таких существ стал червь Hallucigenia. Он имел длинные и острые колючки на каждом сегменте своего тела, а также располагал большим количеством конечностей. Беспозвоночное Opabinia, наоборот, решило нападать. Для этого у него появился острый коготь, расположенный прямо на конце свисающей гибкой насадки, прикрепленной к краю лица.
Ученые рассказали, почему существа кембрийского периода выглядят как «ужасы из ночных кошмаров»

Ученые отмечают, многие живые существа Кембрийского периода вымерли уже к началу следующего – Ордовикского. Некоторым удалось выжить и их можно встретить и в современном мире. Это медузы, губки и анемоны.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:43

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Медики рассказали о симптомах
Михаил Галустян прямо на концерте
Ученые: Чтение продлевает жизнь и
Саша Черно не хочет «волшебства» с
Ученые из США создали противозачаточные
СМИ винят в смерти Юлии Началовой
«Скулы сводит»: Александр Буйнов
Ученые рассказали, почему существа
Александр Панайотов связал смерть Юлии
Влад Кадони заявил, что уходит в
Сергей Лазарев назвал Юлию Началову
Samsung рассказала о цене и дате выхода
Ведущий Юрий Николаев рассказал о
Юлия Началова до последнего была
Ученые: После гриппа риск инсульта
В Сети появились рендеры смартфонов
В день смерти Юлии Началовой ее
Игорь Верник и Алена Свиридова
Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь
Ученые: Старейшая сперма в мире
Николай Басков попросил коллег помочь
Муж Бородиной Курбан Омаров признался,
Сергей Пенкин: Юлия Началова не могла
Представлен защитный чехол для iPhone в
Борис Корчевников признался, что с
Маг Арзу Кабарухина: Юлию Началову в
Семья певицы Юлии Началовой не смогла с
Porsche Taycan Cross Turismo выйдет на
Митя Фомин рассказал об угнетенном
Алла Пугачева назвала умершую Юлию
Просмотреть все новости