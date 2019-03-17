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Влад Кадони заявил, что уходит в «затвор» на 10 дней

Телеведущий телепроекта «Дом-2» Влад Кадони признался, что хочет отдохнуть от всего.
Влад Кадони заявил, что уходит в «затвор» на 10 дней

По словам телезнаменитости, он уходит в «затвор» на 10 дней.

Не секрет, что в последнее время Кадони довольно часто указывают на то, что он допускает банальные ошибки, даже в написании постов для личного микроблога. Вполне вероятно, что именно поэтому звезда «Дома-2» решил сделать в Сети объявление.

На днях Влад опубликовал у себя на страничке в Instagram пост, в котором указал на то, что иногда человеку нужно просто попытаться все забыть и улететь куда-нибудь, где он сможет отвлечься и отдохнуть.

«Неважно куда, главное чтобы там было комфортно и так, как хочется тебе. Времена тяжёлые, нужно много думать и принимать сложные решения..», - подметил Кадони.

Влад Кадони заявил, что уходит в «затвор» на 10 дней

По словам Влада, он давно уже осознал, что жизнь является очень необычной «штукой», поэтому не всегда можно предугадать, где найдешь, а где потеряешь.

Нужно сказать, что многих интернет-пользователей удивило то, что Кадони решил уйти в «затвор» на 10 дней. По мнению фолловеров, ведущий скандально известного телешоу «Дом-2» просто не хочет демонстрировать свою слабость, поэтому и захотел некоторое время побыть в одиночестве.

Отметим, что за несколько дней последняя публикация Влада набрала огромное количество комментариев. К слову, каждый подписчик звезды пытался поддержать своего кумира.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:35

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