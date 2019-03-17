В день смерти Юлии Началовой ее подопечный Павел Крюков победил в финале шоу «Один в один»
В день смерти российской известной артистки Юлии Началовой Павел Крюков, являющийся её подопечным, смог победить в финале телешоу «Один в один». Программу при участии певицы выпустили 16 марта. Началова в проекте показала пародию на Анжелику Варум.
Артистка скончалась 16 марта в медицинском учреждении после внезапного обострения некоторых хронических заболеваний вследствие повышения показателя сахара в её крови. Причиной послужила небольшая рана. Дело в том, что российская певица в ходе съемок телепроекта натерла ногу. В рамках данной программы Юлия Началова являлась наставницей Павла Крюкова. Выпуск последней части телешоу, где объявили победителя, состоялся в тот день, когда скончалась российская певица. На первом месте оказался Крюков. Подопечный Началовой показал пародию на Григория Лепса.
Программа была снята 5 марта. Тогда певицей была поставлена пародия на Анжелику Варум совместно с Иракли, изобразившим Леонида Агутина. В свою очередь судьи популярного проекта оценили мастерское перевоплощение певицы. Они отметили, что голос Началовой звучал очень похоже.
Артистка скончалась 16 марта в медицинском учреждении после внезапного обострения некоторых хронических заболеваний вследствие повышения показателя сахара в её крови. Причиной послужила небольшая рана. Дело в том, что российская певица в ходе съемок телепроекта натерла ногу. В рамках данной программы Юлия Началова являлась наставницей Павла Крюкова. Выпуск последней части телешоу, где объявили победителя, состоялся в тот день, когда скончалась российская певица. На первом месте оказался Крюков. Подопечный Началовой показал пародию на Григория Лепса.
Программа была снята 5 марта. Тогда певицей была поставлена пародия на Анжелику Варум совместно с Иракли, изобразившим Леонида Агутина. В свою очередь судьи популярного проекта оценили мастерское перевоплощение певицы. Они отметили, что голос Началовой звучал очень похоже.
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:10