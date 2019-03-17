Николай Басков попросил коллег помочь семье Юлии Началовой

Басков высоко отозвался об умершей. По его словам, они вместе немало лет вели передачу на «России-1», работали в «Субботнем вечере». Не раз артисты пересекались в поездках. Помимо того, Басков принимал участие в ее сольном выступлении в концертном зале «Лужники». Началову он назвал радостным и довольным человеком, улыбка которого озаряла все вокруг.Музыкант выразил соболезнования родным умершей и попросил коллег помочь им. Певец указал, что в настоящее время семья Началовой нуждается в любом виде поддержки, будь то организационная или материальная. «Золотой голос России» надеется сделать уход своей коллеги достойным, так как она была доброй и светлой, заслужив такое отношение к себе.