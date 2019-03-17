Николай Басков попросил коллег помочь семье Юлии Началовой
Николай Басков призвал коллег по творческому цеху оказать помощь семье Юлии Началовой. По его мнению, близким певицы необходимая любая поддержка, как моральная, так и денежная.
Басков высоко отозвался об умершей. По его словам, они вместе немало лет вели передачу на «России-1», работали в «Субботнем вечере». Не раз артисты пересекались в поездках. Помимо того, Басков принимал участие в ее сольном выступлении в концертном зале «Лужники». Началову он назвал радостным и довольным человеком, улыбка которого озаряла все вокруг.
Музыкант выразил соболезнования родным умершей и попросил коллег помочь им. Певец указал, что в настоящее время семья Началовой нуждается в любом виде поддержки, будь то организационная или материальная. «Золотой голос России» надеется сделать уход своей коллеги достойным, так как она была доброй и светлой, заслужив такое отношение к себе.
Басков высоко отозвался об умершей. По его словам, они вместе немало лет вели передачу на «России-1», работали в «Субботнем вечере». Не раз артисты пересекались в поездках. Помимо того, Басков принимал участие в ее сольном выступлении в концертном зале «Лужники». Началову он назвал радостным и довольным человеком, улыбка которого озаряла все вокруг.
Музыкант выразил соболезнования родным умершей и попросил коллег помочь им. Певец указал, что в настоящее время семья Началовой нуждается в любом виде поддержки, будь то организационная или материальная. «Золотой голос России» надеется сделать уход своей коллеги достойным, так как она была доброй и светлой, заслужив такое отношение к себе.
ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 09:58