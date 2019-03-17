Муж Бородиной Курбан Омаров признался, что его будущая книга будет «глубокой»

«Обещаю она будет искренняя и глубокая», - подчеркнул супруг Ксении Бородиной под записью.

«Мне казалось, что если мне не нужны цветы, то и девушке они тоже не нужны и это всего лишь каприз..», – объясняет Омаров.

«Если ты придешь вечером с букетом цветов, это все равно, что подбросить дров в камин, у которого ты будешь греться всю ночь..», – заявил Омаров.

Не секрет, что после того, как Омаров и Бородина начали встречаться, у бизнесмена прибавилось поклонников. Каждый день фанаты звездного семейства следят за их жизнью, которую они так охотно демонстрируют в социальных сетях.На днях Курбан сделал неожиданное признание, которое удивило большую часть интернет-пользователей. А все потому, что 38-летний блогер сообщил, что пишет книгу.Омаров опубликовал у себя на страничке в Instagram видеоролик, в котором захотел поделиться со своими подписчиками «маленькой цитатой» из его будущей книги.В ролике Курбан признается, что раньше, до своего «разумного периода», он не понимал, зачем дарить девушкам цветы. По словам российского предпринимателя, когда в свое время он это и делал, то зачастую спешил выразить свое недовольство возлюбленной.Впрочем, со временем Курбан все-таки заметил, что цветы действуют на девушек «волшебным, магическим образом». Бизнесмен отметил, что сейчас хорошо понимает, как этот процесс на самом деле работает.