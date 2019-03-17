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Муж Бородиной Курбан Омаров признался, что его будущая книга будет «глубокой»

Любимый супруг телеведущей реалити-шоу «Дом-2» Ксении Бородиной – Курбан Омаров заявил, что его грядущее творение будет «глубоким» и «искренним».
Муж Бородиной Курбан Омаров признался, что его будущая книга будет «глубокой»

Не секрет, что после того, как Омаров и Бородина начали встречаться, у бизнесмена прибавилось поклонников. Каждый день фанаты звездного семейства следят за их жизнью, которую они так охотно демонстрируют в социальных сетях.

На днях Курбан сделал неожиданное признание, которое удивило большую часть интернет-пользователей. А все потому, что 38-летний блогер сообщил, что пишет книгу.

Омаров опубликовал у себя на страничке в Instagram видеоролик, в котором захотел поделиться со своими подписчиками «маленькой цитатой» из его будущей книги.
Муж Бородиной Курбан Омаров признался, что его будущая книга будет «глубокой»

«Обещаю она будет искренняя и глубокая», - подчеркнул супруг Ксении Бородиной под записью.

В ролике Курбан признается, что раньше, до своего «разумного периода», он не понимал, зачем дарить девушкам цветы. По словам российского предпринимателя, когда в свое время он это и делал, то зачастую спешил выразить свое недовольство возлюбленной.

«Мне казалось, что если мне не нужны цветы, то и девушке они тоже не нужны и это всего лишь каприз..», – объясняет Омаров.

Впрочем, со временем Курбан все-таки заметил, что цветы действуют на девушек «волшебным, магическим образом». Бизнесмен отметил, что сейчас хорошо понимает, как этот процесс на самом деле работает.

«Если ты придешь вечером с букетом цветов, это все равно, что подбросить дров в камин, у которого ты будешь греться всю ночь..», – заявил Омаров.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:48

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