Муж Бородиной Курбан Омаров признался, что его будущая книга будет «глубокой»
Любимый супруг телеведущей реалити-шоу «Дом-2» Ксении Бородиной – Курбан Омаров заявил, что его грядущее творение будет «глубоким» и «искренним».
Не секрет, что после того, как Омаров и Бородина начали встречаться, у бизнесмена прибавилось поклонников. Каждый день фанаты звездного семейства следят за их жизнью, которую они так охотно демонстрируют в социальных сетях.
На днях Курбан сделал неожиданное признание, которое удивило большую часть интернет-пользователей. А все потому, что 38-летний блогер сообщил, что пишет книгу.
Омаров опубликовал у себя на страничке в Instagram видеоролик, в котором захотел поделиться со своими подписчиками «маленькой цитатой» из его будущей книги.
В ролике Курбан признается, что раньше, до своего «разумного периода», он не понимал, зачем дарить девушкам цветы. По словам российского предпринимателя, когда в свое время он это и делал, то зачастую спешил выразить свое недовольство возлюбленной.
Впрочем, со временем Курбан все-таки заметил, что цветы действуют на девушек «волшебным, магическим образом». Бизнесмен отметил, что сейчас хорошо понимает, как этот процесс на самом деле работает.
Не секрет, что после того, как Омаров и Бородина начали встречаться, у бизнесмена прибавилось поклонников. Каждый день фанаты звездного семейства следят за их жизнью, которую они так охотно демонстрируют в социальных сетях.
На днях Курбан сделал неожиданное признание, которое удивило большую часть интернет-пользователей. А все потому, что 38-летний блогер сообщил, что пишет книгу.
Омаров опубликовал у себя на страничке в Instagram видеоролик, в котором захотел поделиться со своими подписчиками «маленькой цитатой» из его будущей книги.
«Обещаю она будет искренняя и глубокая», - подчеркнул супруг Ксении Бородиной под записью.
В ролике Курбан признается, что раньше, до своего «разумного периода», он не понимал, зачем дарить девушкам цветы. По словам российского предпринимателя, когда в свое время он это и делал, то зачастую спешил выразить свое недовольство возлюбленной.
«Мне казалось, что если мне не нужны цветы, то и девушке они тоже не нужны и это всего лишь каприз..», – объясняет Омаров.
Впрочем, со временем Курбан все-таки заметил, что цветы действуют на девушек «волшебным, магическим образом». Бизнесмен отметил, что сейчас хорошо понимает, как этот процесс на самом деле работает.
«Если ты придешь вечером с букетом цветов, это все равно, что подбросить дров в камин, у которого ты будешь греться всю ночь..», – заявил Омаров.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:48