Сергей Пенкин: Юлия Началова не могла носить каблуки из-за боли в ногах





Одним из самых близких друзей умершей был музыкант Сергей Пенкин. Они вместе встретились перед госпитализацией Началовой, и та подарила ему букет цветов, ныне они находятся в его квартире. Растения завяли, но певец не может их выбросить в мусор, вспоминая коллегу.Пенкин знал, что со здоровьем у исполнительницы не все благополучно. Из-за боли в ногах она не могла надеть каблуки. Музыкант просил ее носить более удобную обувь, чтобы не травмировать конечности. Для него усопшая навсегда останется жизнерадостной и доброй, красивой внутри и внешне. Сейчас артист с пустотой в душе переживает смерть певицы. В последний раз Пенкин и Началова виделись на съемках «Один в один». После этого он отправился на гастроли и больше с ней не встречался.