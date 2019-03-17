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Сергей Пенкин: Юлия Началова не могла носить каблуки из-за боли в ногах

Сергей Пенкин сообщил, что у Юлии Началовой имелись большие проблемы со здоровьем. Страдавшая подагрой знаменитость отмечала боли в ногах.
Сергей Пенкин: Юлия Началова не могла носить каблуки из-за боли в ногах

Одним из самых близких друзей умершей был музыкант Сергей Пенкин. Они вместе встретились перед госпитализацией Началовой, и та подарила ему букет цветов, ныне они находятся в его квартире. Растения завяли, но певец не может их выбросить в мусор, вспоминая коллегу.
Сергей Пенкин: Юлия Началова не могла носить каблуки из-за боли в ногах

Пенкин знал, что со здоровьем у исполнительницы не все благополучно. Из-за боли в ногах она не могла надеть каблуки. Музыкант просил ее носить более удобную обувь, чтобы не травмировать конечности. Для него усопшая навсегда останется жизнерадостной и доброй, красивой внутри и внешне. Сейчас артист с пустотой в душе переживает смерть певицы. В последний раз Пенкин и Началова виделись на съемках «Один в один». После этого он отправился на гастроли и больше с ней не встречался.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 09:48

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