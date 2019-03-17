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Семья певицы Юлии Началовой не смогла с ней проститься, так как певица так и не пришла в себя перед смертью

Семья российской певицы Юлии Началовой не смогла с ней проститься. Об этом рассказал отец исполнительницы.
Семья певицы Юлии Началовой не смогла с ней проститься, так как певица так и не пришла в себя перед смертью

По словам продюсера Виктора Началова, в больнице находилась почти все семья и родственники артистки, но не смотря на это, они так и не получили возможности с ней проститься. Певица так и не пришла в сознание, её смерть наступила в тот момент, когда она продолжала находится в медикаментозной коме. Отец артистки также рассказал о дате и месте прощания с российской исполнительницей. По словам Виктора Началова, пока что все близкие певицы находятся в шоке и очень подавлены, но вся информация будет объявлена в скором времени. Мужчина уверен, все церемонии прощания пройдут в течении ближайших нескольких дней. В завершении он отметил, что его дочь скончалась от гнойного воспалительного процесса.

Напомним, Юлия Началова умерла около 17 часов 16 марта в одной из московских больниц. В лечебное учреждение артистка попала после того, как поранила ногу, что привело к неожиданному обострению и ухудшению её состояния. Врачи были вынуждены ввести её в медикаментозную кому и подключить к аппарату искусственного дыхания. На ноге исполнительницы были проведены несколько операций, но это ей не помогло. Первой информацию о смерти певицы подтвердила её PR-менеджер Анна Исаева.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:31

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