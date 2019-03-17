Маг Арзу Кабарухина: Юлию Началову в начале жизни ожидали смертельные опасности





По мнению Кабарухиной, согласно выпавшим цифрам, певица должна была умереть от остановки сердца. Не могло все обойтись и без врачебной ошибки. Медики якобы выписали ей препарат, от которого ей стало хуже. Гадалка отметила, что на здоровье исполнительница начала жаловаться еще в 34-летнем возрасте. Тогда у нее ухудшилась работа легких и появились аллергические реакции, о которых она прежде и не знала. На здоровье певицы могли повлиять и семейные неурядицы. Она являлась эмоциональной женщиной, и на ее состоянии нередко сказывались разные конфликты.Кабарухина заявила, что Началовой не нужно было соглашаться на операцию в возрасте 38 лет. Якобы, если бы она продержалась до 39-летия, то ситуация могла оказаться совсем не такой трагической.