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Porsche Taycan Cross Turismo выйдет на рынок в 2020 году

Немецкие производители анонсировали дату, когда Porsche Taycan Cross Turismo выйдет на современный авторынок. Полностью электрическую версию кроссовера должны запустить в продажу в 2020 году.
Porsche Taycan Cross Turismo выйдет на рынок в 2020 году

Раньше разработчики рассказывали, что планируют презентовать модель в сентябре 2019 года, а выпустить на рынок уже в 2021 году. Но сотрудники автокомпании работают быстрее, чем предполагалось. Вследствие этого новинка будет выпущена на год ранее. Таким образом, модельный ряд Porsche представят двумя новыми современными электрическими внедорожниками. Раньше электрический силовой блок получил Macan. По словам производителей, половина транспортных средств Porsche к 2025 году будет оснащаться полностью электрическими либо гибридными силовыми агрегатами. В 2019 году должны решить вопрос электрификации версии Boxster.

Руководство Porsche для внедрения новых авто, оснащаемых экологическими силовыми агрегатами, создало полторы тысячи рабочих мест непосредственно для производства вариации Taycan Cross Turismo. Председателем правления Porsche AG Оливером Блюмом отмечается, что новой версией «кросса» уже заинтересовалось около 20 000 потенциальных покупателей.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:24

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