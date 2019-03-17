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Представлен защитный чехол для iPhone в виде хлеба с маслом

В Сети представлен необычный защитный чехол для последней версии iPhone. Его дизайн копирует поджаренный хлеб с растопленным маслом.
Представлен защитный чехол для iPhone в виде хлеба с маслом

Такой необычный вид защитного чехла сразу привлек внимание многих пользователей Сети. Им понравился как дизайн, так и интересная задумка создателей. Согласно ей, чехол будет защищать iPhone от падения экраном вниз с помощью закона Мерфи. Этот постулат говорит о том, что все, что может пойти не так – обязательно пойдет не так. Закон Мерфи часто применяют к падению бутербродов, приземляющихся на пол именно намазанной стороной, а не той, где ничего нет. Именно поэтому создатели уверены, их защитный чехол, располагающий на задней части iPhone поджаренный хлеб с маслом, сможет защитить экран устройства от повреждений в случае непредвиденных ситуаций.

Пользователи отметили, даже если не воспринимать всерьез эту теорию, то сама задумка и дизайн вызывают определенный интерес. Многие даже успели заявить, что хотят совершить заказ этого защитного чехла и поинтересовались, когда это можно будет сделать. Создатели этого необычного аксессуара отметили, они еще не успели провести реальные испытания и не могут с уверенностью сказать, что на их чехол с хлебом и маслом распространяется закон Мерфи. Цена и дата выхода новинки на рынок пока неизвестны.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:40

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