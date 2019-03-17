Алла Пугачева назвала умершую Юлию Началову бесконечно талантливой и «светлой девочкой»

Молодая исполнительница попала в больницу 8 марта, но СМИ узнали об этом только несколько дней спустя. О точном состоянии здоровья Началовой не было конкретных данных, но 16 марта певица умерла в 38-летнем возрасте. Родственники заявили, что она начала очень плохо себя чувствовать после недавно проведенной операции.Трагический инцидент прокомментировали многие знаменитости. К примеру, Максим Галкин признался, что не ожидал такого исхода, а его супруга Алла Пугачева сообщила, что Юлия Началова будет бессмертной, пока ее любят и помнят. «Прощай, светлая добрая и бесконечно талантливая девочка», - написала она в личном микроблоге.Высказался о смерти исполнительницы и Сергей Лазарев. Он отозвался по отношению к умершей самыми положительными словами, высоко оценив ее вокальные умения. Музыкант на фоне грустного известия попросил ценить людей, пока они рядом.