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Алла Пугачева назвала умершую Юлию Началову бесконечно талантливой и «светлой девочкой»

Смерть Юлии Началовой удивила ее фанатов и близких людей. Комментируя эту новость, Алла Пугачева назвала умершую бесконечно талантливой и «светлой девочкой».
Алла Пугачева назвала умершую Юлию Началову бесконечно талантливой и «светлой девочкой»

Молодая исполнительница попала в больницу 8 марта, но СМИ узнали об этом только несколько дней спустя. О точном состоянии здоровья Началовой не было конкретных данных, но 16 марта певица умерла в 38-летнем возрасте. Родственники заявили, что она начала очень плохо себя чувствовать после недавно проведенной операции.

Трагический инцидент прокомментировали многие знаменитости. К примеру, Максим Галкин признался, что не ожидал такого исхода, а его супруга Алла Пугачева сообщила, что Юлия Началова будет бессмертной, пока ее любят и помнят. «Прощай, светлая добрая и бесконечно талантливая девочка», - написала она в личном микроблоге.

Высказался о смерти исполнительницы и Сергей Лазарев. Он отозвался по отношению к умершей самыми положительными словами, высоко оценив ее вокальные умения. Музыкант на фоне грустного известия попросил ценить людей, пока они рядом.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 09:08

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