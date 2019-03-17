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Митя Фомин рассказал об угнетенном состоянии Юлии Началовой незадолго до ее смерти

Певец Митя Фомин поделился переживаниями о смерти коллеги Юлии Началовой. Артист рассказал, незадолго до смерти исполнительница была в угнетенном и подавленном состоянии.
Митя Фомин рассказал об угнетенном состоянии Юлии Началовой незадолго до ее смерти

Юлия Началова скончалась на 39 году жизни, это произошло 16 марта, информация была подтверждена её PR-директором Анной Исаевой. На эту трагическую новость уже успели отреагировать совершенно разные представители российского шоу-бизнеса и не только. Своими переживаниями поделился певец Митя Фомин. Артист отмечает, данная новость его ошарашила, и он до сих пор не может поверить, что это на самом деле произошло. Фомин так отозвался о Юлии Началовой: «Такая молодая, такая яркая, такая еще на самом деле непрозвучавшая певица с фантастическими данными».

Артист рассказывает, в мире шоу-бизнеса не принято делиться с окружающими своими проблемами, особенно если это касается здоровья. Началова придерживалась этой традиции и никому не говорила о своих личных и внутренних проблемах. Несмотря на это, Митя Фомин смог заметить, что исполнительница была в угнетенном и подавленном состоянии незадолго до её смерти.

Певец заверил, Юлию Началову не забудут, её будут продолжать помнить и любить. Он пожелал, чтобы земля была ей пухом.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:16

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