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Дочь Юлии Началовой Вера будет жить с отцом Евгением Алдониным

Вера, дочь скончавшейся певицы Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина, будет жить с отцом. Он является её самым близким человеком.
Дочь Юлии Началовой Вера будет жить с отцом Евгением Алдониным

Эту информацию опубликовали российские СМИ со ссылкой на источник в близком окружении Юлии Началовой. После смерти певицы дочь Вера переедет и будет жить со своим отцом, Евгением Алдониным. Сообщается, что девочка и так жила на два дома, уделяя обоим родителям практически одинаковое количество времени. Поэтому такой переезд нельзя назвать нежелательным для самой Веры, ведь она считает своего отца самым близким человеком в своей жизни, особенно это будет актуально после смерти матери.

Напомним, певица Юлия Началова скончалась 16 марта в одной из больниц Москвы. Эту информацию подтвердил её PR-директор Анна Исаева. Точная причина смерти исполнительницы пока неизвестно. Российские СМИ сообщали о том, что последние дни артистка находилась в медикаментозной коме, а её легкие были подключены к аппарату искусственного вентилирования. Поступала информация, что у певицы произошла неожиданно острая реакция на порез ноги, полученный незадолго до всех этих событий.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:00

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