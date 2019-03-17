Дочь Юлии Началовой Вера будет жить с отцом Евгением Алдониным

Эту информацию опубликовали российские СМИ со ссылкой на источник в близком окружении Юлии Началовой. После смерти певицы дочь Вера переедет и будет жить со своим отцом, Евгением Алдониным. Сообщается, что девочка и так жила на два дома, уделяя обоим родителям практически одинаковое количество времени. Поэтому такой переезд нельзя назвать нежелательным для самой Веры, ведь она считает своего отца самым близким человеком в своей жизни, особенно это будет актуально после смерти матери.Напомним, певица Юлия Началова скончалась 16 марта в одной из больниц Москвы. Эту информацию подтвердил её PR-директор Анна Исаева. Точная причина смерти исполнительницы пока неизвестно. Российские СМИ сообщали о том, что последние дни артистка находилась в медикаментозной коме, а её легкие были подключены к аппарату искусственного вентилирования. Поступала информация, что у певицы произошла неожиданно острая реакция на порез ноги, полученный незадолго до всех этих событий.