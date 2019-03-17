KIA представила «заряженную» новую версию ProCeed





С обычной версией KIA Ceed модель схожа только формой капота, передних автомобильных крыльев, фар. Между тем задний свес новой версии аналогичен «универсалу». Покатая крыша в данном случае не будет помехой для комфортной посадки пассажиров. Огромный багажник ProCeed достигает 594 л. Новинку на территории РФ представят в двух вариациях: GT-Line, а также GT. Первая версия получит турбированный 1,4-литровый мотор на 140 л.с. Для второй модификации предусмотрена 1,6-литровая силовая установка Turbo-GDI на 200 л.с. Трансмиссией для обеих вариаций выступает 7-диапазонный «робот». Интерьер «заряженного» авто получился более спортивным благодаря рулевому колесу, скошенному в нижней части, красным акцентам в отделке салона, фирменным анатомическим креслам.Цена на новинку пока держится в секрете. Согласно оценкам экспертов, за ProCeed придется выложить не меньше 1 700 000 рублей в вариации GT-Line. При этом версия GT будет расцениваться в 1 800 000 рублей.