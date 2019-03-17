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KIA представила «заряженную» новую версию ProCeed

Бренд KIA представил «заряженную» версию ProCeed. Новая пятидверная модель предназначена для современных семейных пар возрастом за 30 лет, которые любят вести активный образ жизни.
KIA представила «заряженную» новую версию ProCeed

С обычной версией KIA Ceed модель схожа только формой капота, передних автомобильных крыльев, фар. Между тем задний свес новой версии аналогичен «универсалу». Покатая крыша в данном случае не будет помехой для комфортной посадки пассажиров. Огромный багажник ProCeed достигает 594 л. Новинку на территории РФ представят в двух вариациях: GT-Line, а также GT. Первая версия получит турбированный 1,4-литровый мотор на 140 л.с. Для второй модификации предусмотрена 1,6-литровая силовая установка Turbo-GDI на 200 л.с. Трансмиссией для обеих вариаций выступает 7-диапазонный «робот». Интерьер «заряженного» авто получился более спортивным благодаря рулевому колесу, скошенному в нижней части, красным акцентам в отделке салона, фирменным анатомическим креслам.

Цена на новинку пока держится в секрете. Согласно оценкам экспертов, за ProCeed придется выложить не меньше 1 700 000 рублей в вариации GT-Line. При этом версия GT будет расцениваться в 1 800 000 рублей.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:51

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