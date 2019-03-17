Юлия Барановская купила новые туфли из коллекции Аллы Пугачевой

Автором коллекции является один из модных брендов. Рекламируют одежду дочери знаменитого режиссера Никиты Михалкова Надежда и Анна. Во время этой кампании Юлия Барановская отправилась в магазин и купила туфли «от Пугачевой». Не все подписчики оценили такой шаг ведущей, особенно после сообщений в Сети о будто бы существовавшем романе между ней и супругом певицы Максимом Галкиным. Некоторые из них не исключили, что теперь Барановская снова намерена попытаться завязать отношения с юмористом.Алла Пугачева отметит в апреле 70 лет со дня рождения, и по этому поводу даст большой сольный концерт в Кремлевском дворце. Билеты на ее шоу продавались в декабре. При этом они были раскуплены всего за несколько часов после старта. Важно отметить, что немалую долю тикетов забрали перекупщики, ныне реализующие их по огромной цене.