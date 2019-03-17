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Юлия Барановская купила новые туфли из коллекции Аллы Пугачевой

Ведущая Юлия Барановская приобрела туфли из коллекции, приуроченной к предстоящему 70-летию Аллы Пугачевой. По мнению фолловеров в Сети, такой поступок звезды нельзя назвать правильным после слухов о ее романе с Максимом Галкиным.
Юлия Барановская купила новые туфли из коллекции Аллы Пугачевой

Автором коллекции является один из модных брендов. Рекламируют одежду дочери знаменитого режиссера Никиты Михалкова Надежда и Анна. Во время этой кампании Юлия Барановская отправилась в магазин и купила туфли «от Пугачевой». Не все подписчики оценили такой шаг ведущей, особенно после сообщений в Сети о будто бы существовавшем романе между ней и супругом певицы Максимом Галкиным. Некоторые из них не исключили, что теперь Барановская снова намерена попытаться завязать отношения с юмористом.

Алла Пугачева отметит в апреле 70 лет со дня рождения, и по этому поводу даст большой сольный концерт в Кремлевском дворце. Билеты на ее шоу продавались в декабре. При этом они были раскуплены всего за несколько часов после старта. Важно отметить, что немалую долю тикетов забрали перекупщики, ныне реализующие их по огромной цене.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:42

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