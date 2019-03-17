Юлия Барановская купила новые туфли из коллекции Аллы Пугачевой
Ведущая Юлия Барановская приобрела туфли из коллекции, приуроченной к предстоящему 70-летию Аллы Пугачевой. По мнению фолловеров в Сети, такой поступок звезды нельзя назвать правильным после слухов о ее романе с Максимом Галкиным.
Автором коллекции является один из модных брендов. Рекламируют одежду дочери знаменитого режиссера Никиты Михалкова Надежда и Анна. Во время этой кампании Юлия Барановская отправилась в магазин и купила туфли «от Пугачевой». Не все подписчики оценили такой шаг ведущей, особенно после сообщений в Сети о будто бы существовавшем романе между ней и супругом певицы Максимом Галкиным. Некоторые из них не исключили, что теперь Барановская снова намерена попытаться завязать отношения с юмористом.
Алла Пугачева отметит в апреле 70 лет со дня рождения, и по этому поводу даст большой сольный концерт в Кремлевском дворце. Билеты на ее шоу продавались в декабре. При этом они были раскуплены всего за несколько часов после старта. Важно отметить, что немалую долю тикетов забрали перекупщики, ныне реализующие их по огромной цене.
Автором коллекции является один из модных брендов. Рекламируют одежду дочери знаменитого режиссера Никиты Михалкова Надежда и Анна. Во время этой кампании Юлия Барановская отправилась в магазин и купила туфли «от Пугачевой». Не все подписчики оценили такой шаг ведущей, особенно после сообщений в Сети о будто бы существовавшем романе между ней и супругом певицы Максимом Галкиным. Некоторые из них не исключили, что теперь Барановская снова намерена попытаться завязать отношения с юмористом.
Алла Пугачева отметит в апреле 70 лет со дня рождения, и по этому поводу даст большой сольный концерт в Кремлевском дворце. Билеты на ее шоу продавались в декабре. При этом они были раскуплены всего за несколько часов после старта. Важно отметить, что немалую долю тикетов забрали перекупщики, ныне реализующие их по огромной цене.
ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:42