Дети Дэвида Бекхэма боялись подвести отца из-за своего решения не становиться футболистами





В беседе с журналистами одного из зарубежных изданий Виктория Бекхэм рассказала, что все трое ее сыновей: Бруклин, которому сейчас 20 лет, Ромео, 16 лет, и Круз 14 лет - сильно волновались, что подведут отца, когда решили не становиться футболистами.Жена Дэвида Бекхэма сообщила: «У всех трех мальчиков были контракты с «Арсеналом». Бруклин был первым, кто сказал, что больше не хочет играть. А потом Ромео решил, что тоже не хочет этого делать. Я помню, как Ромео сидел в ванной и был очень расстроен, говоря: «Я не хочу подводить папу». Я сказала ему, что папа просто хочет, чтобы ты был счастлив. И теперь он играет в теннис. Каждый день».Ранее Дэвид Бекхэм признавался, что новость о том, что его сыновья больше не играют в футбол «разбила ему сердце», поскольку, по его мнению, у них есть талант. Теперь прославленный спортсмен надеется, что его семилетняя дочь Харпер осуществит его мечту, и с энтузиазмом наблюдает за ее игрой.