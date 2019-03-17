Любовница Жарикова Татьяна Секридова рассказала о сомнениях артиста по поводу родства с сыном Федором





Татьяна Секридова стала гостей ток-шоу «Эксклюзив», где откровенно призналась, что во время романа с известным актером считала себя супругой, а не любовницей. Она заявила, что звезда экранов сомневался в родственных связях с наследником Федором, которого родила Наталья Гвоздикова.Журналистка сообщила в эфире программы, что артист говорил ей о том, что не видит сходства с наследником, но он любит его, несмотря на сомнения. Секридова задалась вопросом, что не понимает, почему возлюбленный начал сомневаться в общих с ней детях Сергее и Екатерине. Жариков потребовал провести ДНК-тест. Он показал стопроцентное совпадение и Наталья Гвоздикова устроила скандал супругу. Она заявила: простит его измену лишь после отказа от детей на стороне. По словам Секридовой, артист нотариально отрекся от наследников, заявив, что не против, если детей усыновят другие люди в случае чего.Журналистка не скрывает: она не собиралась публично заявлять о романе с Жариковым, но ей пришлось решиться на это из-за измены любимого с другой. После слухов о том, что сам актер называл отношения с Секридовой обычной интрижкой, с которой они прекрасно подходили друг другу в сексуальном плане, женщина разочаровалась в своем избраннике. Особенное раздражение вызвали слова звезды о том, что он являлся донором для своей пассии и ничего кроме «омерзения» к ней не чувствует. Но сейчас любовница знаменитости не держит на него зла, заявив: чувства в ее жизни были настоящими.