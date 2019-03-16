Отец Юлии Началовой официально озвучил причину смерти певицы





Артистка скончалась в московской клинике после операции на ноге. Виктор Началов сообщил, что у нее начался сильный абсцесс, и сердце не выдержало такой нагрузки. Медики до последнего момента старались спасти жизнь его дочери, но им это сделать не удалось.Юлия Началова родилась в Воронеже. Ее родители были связаны с музыкой, способствуя развитию таланта будущей звезды. В 90-х годах юная исполнительница познакомилась с Ириной Понаровской во время конкурса “Утренняя звезда”, после чего знаменитость стала ее наставницей. Артистка принимала участие в разных шоу, выпускала свои альбомы и была ведущей программы “Один в один”.