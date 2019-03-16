АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ники Минаж отменила свое третье выступление из-за неблагоприятных погодных условий
EUR 74.07 USD 65.42
Курс валют на 16.03.2019

Отец Юлии Началовой официально озвучил причину смерти певицы

Отец Юлии Началовой официально озвучил причину смерти певицы во время беседы с журналистами. Звезда покинула этот мир после остановки сердца из-за заражения крови.
Отец Юлии Началовой официально озвучил причину смерти певицы

Артистка скончалась в московской клинике после операции на ноге. Виктор Началов сообщил, что у нее начался сильный абсцесс, и сердце не выдержало такой нагрузки. Медики до последнего момента старались спасти жизнь его дочери, но им это сделать не удалось.

Юлия Началова родилась в Воронеже. Ее родители были связаны с музыкой, способствуя развитию таланта будущей звезды. В 90-х годах юная исполнительница познакомилась с Ириной Понаровской во время конкурса “Утренняя звезда”, после чего знаменитость стала ее наставницей. Артистка принимала участие в разных шоу, выпускала свои альбомы и была ведущей программы “Один в один”.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:52

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Возлюбленная Петросяна Татьяна
Наталья Подольская шокирована известием
Отец Юлии Началовой официально озвучил
Ольга Ветер в клубе едва не подралась с
Анна Плетнева рассказала о своем
Майя Донцова и Алексей Купин сами
Юлия Началова поздно обратилась за
Прохор Шаляпин выразил соболезнования
Юлия Ковальчук назвала умершую Юлию
В Сети жёстко раскритиковали безвкусный
Саша Черно в реальной жизни оказалась в
«Она любила все вокруг себя»: Диана
Ирина Салтыкова выразила свои
Лена Катина не может поверить в смерть
Ольгу Рапунцель в новом наряде сравнили
Дарья Мороз оказалась лучшей актрисой,
Ани Лорак в облегающем наряде вызвала
Виктория Боня берёт косметику напрокат
Эксперты рассказали, как удержать
Названа причина смерти Юлии Началовой
Глава СБР раскритиковал участие
Юлия Началова скончалась в возрасте 38
Прах звезды «Беверли Хиллз» Люка Перри
В соцсетях россияне с иронией
Поклонники переживают за здоровье
Жена Александра Беляева изменила ему
Илья Яббаров хочет тайно встретиться с
Обнародованы 11 альтернативных
Оксана Ряска потратила на новую
Рэпер Леван Горозия больше не будет
Просмотреть все новости