Ольга Ветер в клубе едва не подралась с пьяными мужчинами





Ольга Ветер в Instagram пожаловалась своим подписчикам на то, с какими неадекватными людьми ей пришлось пересечься в одном из ночных клубов. Девушка отдыхала там вместе с подругой Кристиной Дерябиной, но два незнакомца прервали их планы на вечер, решив во что бы то ни стало познакомиться поближе с красавицами. На любые предложения Ольга Ветер культурно отвечала отказом, но после второй неудачной попытки познакомиться молодые люди начали оскорблять девушку, выражаясь нецензурной бранью.В тот момент призналась экс-участница «Дома-2», она едва не подралась с пьяными мужчинами, но вмешаться и увести её успела подруга Кристина Дерябина.