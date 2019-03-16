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Ольга Ветер в клубе едва не подралась с пьяными мужчинами

Экс-участница телестройки «Дом-2» Ольга Ветер в клубе едва не подралась с пьяными мужчинами. Оказалось, что двое незнакомцев чересчур навязчиво пытались с ней познакомиться.

Ольга Ветер в клубе едва не подралась с пьяными мужчинами


Ольга Ветер в Instagram пожаловалась своим подписчикам на то, с какими неадекватными людьми ей пришлось пересечься в одном из ночных клубов. Девушка отдыхала там вместе с подругой Кристиной Дерябиной, но два незнакомца прервали их планы на вечер, решив во что бы то ни стало познакомиться поближе с красавицами. На любые предложения Ольга Ветер культурно отвечала отказом, но после второй неудачной попытки познакомиться молодые люди начали оскорблять девушку, выражаясь нецензурной бранью.

Ольга Ветер в клубе едва не подралась с пьяными мужчинами


В тот момент призналась экс-участница «Дома-2», она едва не подралась с пьяными мужчинами, но вмешаться и увести её успела подруга Кристина Дерябина.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 21:40

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