Анна Плетнева рассказала о своем знакомстве с Юлией Началовой

Анна Плетнева вспоминает, когда она впервые увидела Началову, ей было всего 14 лет. Это произошло на одной из репетиций исполнительницы, за которой имела возможность наблюдать будущая солистка группы «Винтаж». Певица отмечает, именно тогда она поняла, что такое мурашки по коже и настоящее «волшебство звука». Эти ощущения у неё вызвало простое пение Юлии Началовой. Плетнева уверена, несмотря на неожиданную кончину, частичка исполнительницы навсегда останется в этом мире, и все будут помнить её как человека, и как музыканта.Подписчики солистки группы «Винтаж» присоединились к всеобщим соболезнованиям. Они отметили, Началова оставила след во многих сердцах, поэтому её точно еще не скоро забудут. Некоторые предположили, что певица могла стать для Анны Плетневой настоящим примером, и без той судьбоносной встречи в 14 лет карьера последней могла и вовсе не состояться.