АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ники Минаж отменила свое третье выступление из-за неблагоприятных погодных условий
EUR 74.07 USD 65.42
Курс валют на 16.03.2019

Анна Плетнева рассказала о своем знакомстве с Юлией Началовой

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева рассказал о своем знакомстве с певицей Юлией Началовой. Этими воспоминаниями артистка поделилась на странице в Instagram.
Анна Плетнева рассказала о своем знакомстве с Юлией Началовой

Анна Плетнева вспоминает, когда она впервые увидела Началову, ей было всего 14 лет. Это произошло на одной из репетиций исполнительницы, за которой имела возможность наблюдать будущая солистка группы «Винтаж». Певица отмечает, именно тогда она поняла, что такое мурашки по коже и настоящее «волшебство звука». Эти ощущения у неё вызвало простое пение Юлии Началовой. Плетнева уверена, несмотря на неожиданную кончину, частичка исполнительницы навсегда останется в этом мире, и все будут помнить её как человека, и как музыканта.

Подписчики солистки группы «Винтаж» присоединились к всеобщим соболезнованиям. Они отметили, Началова оставила след во многих сердцах, поэтому её точно еще не скоро забудут. Некоторые предположили, что певица могла стать для Анны Плетневой настоящим примером, и без той судьбоносной встречи в 14 лет карьера последней могла и вовсе не состояться.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 21:36

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Ветер в клубе едва не подралась с
Анна Плетнева рассказала о своем
Майя Донцова и Алексей Купин сами
Юлия Началова поздно обратилась за
Прохор Шаляпин выразил соболезнования
Юлия Ковальчук назвала умершую Юлию
В Сети жёстко раскритиковали безвкусный
Саша Черно в реальной жизни оказалась в
«Она любила все вокруг себя»: Диана
Ирина Салтыкова выразила свои
Лена Катина не может поверить в смерть
Ольгу Рапунцель в новом наряде сравнили
Дарья Мороз оказалась лучшей актрисой,
Ани Лорак в облегающем наряде вызвала
Виктория Боня берёт косметику напрокат
Эксперты рассказали, как удержать
Названа причина смерти Юлии Началовой
Глава СБР раскритиковал участие
Юлия Началова скончалась в возрасте 38
Прах звезды «Беверли Хиллз» Люка Перри
В соцсетях россияне с иронией
Поклонники переживают за здоровье
Жена Александра Беляева изменила ему
Илья Яббаров хочет тайно встретиться с
Обнародованы 11 альтернативных
Оксана Ряска потратила на новую
Рэпер Леван Горозия больше не будет
Ксения Собчак на НТВ рассказала о
УАЗ планирует увеличить продажи в
Хип-хоп изменил вкус швейцарского сыра
Просмотреть все новости