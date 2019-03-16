Майя Донцова и Алексей Купин сами отдаляют себя от победы в свадебном конкурсе





Майя Донцова и Алексей Купин уже давно считаются парой, которая получит главный приз в свадебном конкурсе. Так до недавнего времени считали большинство фанатов «Дома-2», но последние события на периметре заставили публику усомниться в искренности участников перед коллективом. После недавнего конфликта пары с Миленой Безбородовой и Алексеем Купиным те, сами того не замечая, отдалили себя от победы.Теперь же основное внимание зрителей приковано к паре Марины Африкантовой и Романа Капаклы, ведь именно они во время споров и конфликтов между конкурсантами сохранили спокойствие и не стали поливать коллег грязью. Не исключено, что основную часть голосов в «Свадьбе на миллион» от публики получит именно эта пара.