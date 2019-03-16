Юлия Ковальчук назвала умершую Юлию Началову “сильной женщиной” и “чуткой мамой”

“Нет ни одного фото, где бы Юля не улыбалась. Нет слов, чтоб описать боль непонимания ситуации и потери. Она была сильной женщиной, искренней и верной подругой, талантливой певицей и, главное, - трепетной и чуткой мамой. Мои глубокие соболезнования дочери, родителям, близким. Юля, поверить в случившееся сил нет”, - написала Юлия Ковальчук.

В больницу Москвы Юлия Началова попала 8 марта. Сегодня ее представители заявили о смерти звезды в результате остановки сердца.