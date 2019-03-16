АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ники Минаж отменила свое третье выступление из-за неблагоприятных погодных условий
EUR 74.07 USD 65.42
Курс валют на 16.03.2019

Юлия Ковальчук назвала умершую Юлию Началову “сильной женщиной” и “чуткой мамой”

Юлия Ковальчук в Сети высказалась по поводу смерти Юлии Началовой. Свою коллегу звезда назвала сильной женщиной и очень чуткой мамой.
Юлия Ковальчук назвала умершую Юлию Началову “сильной женщиной” и “чуткой мамой”

“Нет ни одного фото, где бы Юля не улыбалась. Нет слов, чтоб описать боль непонимания ситуации и потери. Она была сильной женщиной, искренней и верной подругой, талантливой певицей и, главное, - трепетной и чуткой мамой. Мои глубокие соболезнования дочери, родителям, близким. Юля, поверить в случившееся сил нет”, - написала Юлия Ковальчук.


В больницу Москвы Юлия Началова попала 8 марта. Сегодня ее представители заявили о смерти звезды в результате остановки сердца.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Екатерина Кузнецова Сегодня, 21:20

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Ветер в клубе едва не подралась с
Анна Плетнева рассказала о своем
Майя Донцова и Алексей Купин сами
Юлия Началова поздно обратилась за
Прохор Шаляпин выразил соболезнования
Юлия Ковальчук назвала умершую Юлию
В Сети жёстко раскритиковали безвкусный
Саша Черно в реальной жизни оказалась в
«Она любила все вокруг себя»: Диана
Ирина Салтыкова выразила свои
Лена Катина не может поверить в смерть
Ольгу Рапунцель в новом наряде сравнили
Дарья Мороз оказалась лучшей актрисой,
Ани Лорак в облегающем наряде вызвала
Виктория Боня берёт косметику напрокат
Эксперты рассказали, как удержать
Названа причина смерти Юлии Началовой
Глава СБР раскритиковал участие
Юлия Началова скончалась в возрасте 38
Прах звезды «Беверли Хиллз» Люка Перри
В соцсетях россияне с иронией
Поклонники переживают за здоровье
Жена Александра Беляева изменила ему
Илья Яббаров хочет тайно встретиться с
Обнародованы 11 альтернативных
Оксана Ряска потратила на новую
Рэпер Леван Горозия больше не будет
Ксения Собчак на НТВ рассказала о
УАЗ планирует увеличить продажи в
Хип-хоп изменил вкус швейцарского сыра
Просмотреть все новости