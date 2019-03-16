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Возлюбленная Петросяна Татьяна Брухунова резко отозвалась о Степаненко

Помощница Евгения Петросяна и, по слухам, его молодая возлюбленная Татьяна Брухунова устала от критики хейтеров. В ответ на одно из замечаний пользователя девушка резко негативно отозвалась о бывшей жене юмориста Елене Степаненко.
Возлюбленная Петросяна Татьяна Брухунова резко отозвалась о Степаненко

Татьяна Брухунова, которую недоброжелатели стали «троллить» после информации о ее романе со знаменитым комиком, опубликовала в социальной сети Instagram пост, где обратилась к злопыхателям. Помощница Евгения Петросяна призывает всех критиков направить негатив в правильное русло, занявшись самосовершенствованием. Подписчики принялись вновь обсуждать ее реакцию.

Поклонники порекомендовали избраннице юмориста не реагировать на слова завистников. Но нашлись и такие, кто заметил, что Брухунова не умеет контролировать свои эмоции, посоветовав ей поучиться манерам у Елены Степаненко. Это вызвало недовольство у хозяйки аккаунта, отметившей: учиться у бывшей жены Евгения Петросяна можно лишь злости и контролируемой агрессии. По словам знаменитости, такая роль не для нее.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 23:00

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