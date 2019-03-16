Возлюбленная Петросяна Татьяна Брухунова резко отозвалась о Степаненко

Татьяна Брухунова, которую недоброжелатели стали «троллить» после информации о ее романе со знаменитым комиком, опубликовала в социальной сети Instagram пост, где обратилась к злопыхателям. Помощница Евгения Петросяна призывает всех критиков направить негатив в правильное русло, занявшись самосовершенствованием. Подписчики принялись вновь обсуждать ее реакцию.Поклонники порекомендовали избраннице юмориста не реагировать на слова завистников. Но нашлись и такие, кто заметил, что Брухунова не умеет контролировать свои эмоции, посоветовав ей поучиться манерам у Елены Степаненко. Это вызвало недовольство у хозяйки аккаунта, отметившей: учиться у бывшей жены Евгения Петросяна можно лишь злости и контролируемой агрессии. По словам знаменитости, такая роль не для нее.