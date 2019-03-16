Юлия Началова поздно обратилась за помощью к врачам
В окружении певицы Юлии Началовой объяснили, почему она так поздно обратилась за помощью к врачам. По словам инсайдера, исполнительница была уверена, что ничего страшного не случилось.
Согласно этой информации, Юлия Началова поранила ногу, но не посчитала это чем-то серьезным. Она была уверена, что рана сама заживет, как и любая другая, но произошло совсем иначе. Эта травма привела к сильному увеличению сахара в крови исполнительницы, что заставило медиков госпитализировать знаменитость.
В последствии им пришлось ввести Началову в медикаментозную кому для того, чтобы стабилизировать её состояние. После этого врачи подключили артистку к аппарату искусственной вентиляции легких, а затем провели операцию на поврежденной ноге. Все эти усилия не дали ожидаемого результата и певица скончалась. Смерть исполнительницы подтвердил её PR-директор Анна Исаева.
Согласно этой информации, Юлия Началова поранила ногу, но не посчитала это чем-то серьезным. Она была уверена, что рана сама заживет, как и любая другая, но произошло совсем иначе. Эта травма привела к сильному увеличению сахара в крови исполнительницы, что заставило медиков госпитализировать знаменитость.
В последствии им пришлось ввести Началову в медикаментозную кому для того, чтобы стабилизировать её состояние. После этого врачи подключили артистку к аппарату искусственной вентиляции легких, а затем провели операцию на поврежденной ноге. Все эти усилия не дали ожидаемого результата и певица скончалась. Смерть исполнительницы подтвердил её PR-директор Анна Исаева.
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 21:25