Юлия Началова поздно обратилась за помощью к врачам





Согласно этой информации, Юлия Началова поранила ногу, но не посчитала это чем-то серьезным. Она была уверена, что рана сама заживет, как и любая другая, но произошло совсем иначе. Эта травма привела к сильному увеличению сахара в крови исполнительницы, что заставило медиков госпитализировать знаменитость.В последствии им пришлось ввести Началову в медикаментозную кому для того, чтобы стабилизировать её состояние. После этого врачи подключили артистку к аппарату искусственной вентиляции легких, а затем провели операцию на поврежденной ноге. Все эти усилия не дали ожидаемого результата и певица скончалась. Смерть исполнительницы подтвердил её PR-директор Анна Исаева.