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Юлия Началова поздно обратилась за помощью к врачам

В окружении певицы Юлии Началовой объяснили, почему она так поздно обратилась за помощью к врачам. По словам инсайдера, исполнительница была уверена, что ничего страшного не случилось.
Юлия Началова поздно обратилась за помощью к врачам

Согласно этой информации, Юлия Началова поранила ногу, но не посчитала это чем-то серьезным. Она была уверена, что рана сама заживет, как и любая другая, но произошло совсем иначе. Эта травма привела к сильному увеличению сахара в крови исполнительницы, что заставило медиков госпитализировать знаменитость.

В последствии им пришлось ввести Началову в медикаментозную кому для того, чтобы стабилизировать её состояние. После этого врачи подключили артистку к аппарату искусственной вентиляции легких, а затем провели операцию на поврежденной ноге. Все эти усилия не дали ожидаемого результата и певица скончалась. Смерть исполнительницы подтвердил её PR-директор Анна Исаева.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 21:25

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