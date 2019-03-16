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Прохор Шаляпин выразил соболезнования родственникам Юлии Началовой

Певец был потрясен информацией о смерти коллеги, после чего выразил соболезновании ее родственникам. Прохор Шаляпин опубликовал сообщение в Instagram, назвав Юлию Началову светлым человеком.
Прохор Шаляпин выразил соболезнования родственникам Юлии Началовой

Исполнитель вспомнил, как он постоянно был на связи в WhatsApp с Началовой, обмениваясь сообщениями и смешными картинками. Также коллеги ходили на спектакли в театр и часто встречались на съемках в различных проектах.

Прохор Шаляпин написал: “ Она всегда смеялась и улыбалась. Никогда не было никакого негатива. Никогда не говорила ни о ком плохого слова”. Знаменитость до сих пор не может поверить, что певица уже никогда не порадует своих поклонников творчеством.



 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:21

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