Прохор Шаляпин выразил соболезнования родственникам Юлии Началовой





Исполнитель вспомнил, как он постоянно был на связи в WhatsApp с Началовой, обмениваясь сообщениями и смешными картинками. Также коллеги ходили на спектакли в театр и часто встречались на съемках в различных проектах.Прохор Шаляпин написал: “ Она всегда смеялась и улыбалась. Никогда не было никакого негатива. Никогда не говорила ни о ком плохого слова”. Знаменитость до сих пор не может поверить, что певица уже никогда не порадует своих поклонников творчеством.