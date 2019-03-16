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Саша Черно в реальной жизни оказалась в разы крупнее, чем на экране

Скандальная участница «Дома-2» Саша Черно в реальной жизни оказалась в разы крупнее, чем на экране. Об этом заявили случайные прохожие, встретившие девушку вместе с Иосифом Оганесяном во время шопинга на рынке.

Саша Черно в реальной жизни оказалась в разы крупнее, чем на экране


Саша Черно и Иосиф Оганесян на днях решили пройтись по рынку, чтобы прикупить новых вещей. К несчастью проектантки, среди других посетителей рынка оказались и зрители «Дома-2», тут же решившие запечатлеть неожиданную встречу со звёздами телестройки на камеру. Случайные прохожие показали сделанные кадры в Сети, доказав тем самым, что в реальной жизни Саша Черно выглядит в разы крупнее, чем на экране.

Саша Черно в реальной жизни оказалась в разы крупнее, чем на экране


Пользователи Сети также высмеяли чересчур тесный пуховик девушки, который обтягивал её и её явно было в нём не удобно. Не осталась без внимания и шапка, не выполняющая свою главную функцию — согревать голову от мороза, ведь тоже оказалась мала слишком крупной Саше Черно.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 21:14

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