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Наталья Подольская шокирована известием о смерти Юлии Началовой

Певица Наталья Подольская шокирована известием о смерти её коллеги Юлии Началовой. О своих переживаниях артистка написала на странице в Instagram.
Наталья Подольская шокирована известием о смерти Юлии Началовой

Наталья Подольская пишет: «Сказать, что я в шоке и в ужасе это не сказать ничего!». Она вспоминает, Началова всегда была приветливым и «чистым» человеком, на чью долю выпало очень много серьезных испытаний. Певица обратилась к родным погибшей и в частности к дочери Вере, которую она назвала: «Верушка». Она отметила, что даже не представляет, что делать и как вести себя в такой ситуации, а тем более чем помочь близким погибшей исполнительницы. Знаменитость констатирует: «Просто сердце рыдает и не способно это понять». В завершении она отметила, что завтра обязательно пойдет в церковь и поставит свечку.

Подписчики Натальи Подольской оказались шокированы этим трагическим известием не меньше самой исполнительницы. Они выразили свои соболезнование семье и близким Юлии Началовой, а также пожелали им силы духа и терпения. Отдельно они обратились к самой Подольской. Ей и её родным они пожелали здоровья и благополучия. Они заверили, певица является примером хорошего человека, способного сопереживать своему ближнему.

Напомним, информацию о смерти Юлии Началовой подтвердил её PR-директор Анна Исаева. В последние дни певица находилась в медикаментозной коме, и врачи боролись за её жизнь, но ничего не смогли сделать.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 22:00

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