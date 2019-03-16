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В Сети жёстко раскритиковали безвкусный наряд Ксении Бородиной

Поклонники жёстко раскритиковали в Сети безвкусный наряд Ксении Бородиной. Ведущая «Дома-2» назвала заправленные в носки штаны «любимым стилем», отметив, что ходила бы так ежедневно.

В Сети жёстко раскритиковали безвкусный наряд Ксении Бородиной


Ксения Бородина решила порадовать поклонников новым селфи, опубликовав снимок из примерочной магазина, на котором предстала перед публикой в совершенно безвкусном наряде. Звезда «Дома-2» надела на себя куртку на пару размеров больше, а штаны заправила в высокие носки. При этом супруга Курбана Омарова выбрала довольно не женственные кроссовки.

В Сети жёстко раскритиковали безвкусный наряд Ксении Бородиной


В комментариях поклонники выразили полнейшее разочарование, заметив, что у Ксении Бородиной совершенно нет вкуса, раз такую одежду она назвала «любимым стилем». Кроме того, многие поддержали пользователя, написавшего, что в деревнях люди обычно в таком виде ходят в сарай к животным.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 21:15

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