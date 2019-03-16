«Она любила все вокруг себя»: Диана Гурцкая поделилась воспоминаниями о Юлии Началовой





Диана Гурцкая не может поверить в случившееся. По словам звезды, еще совсем недавно она говорила с близкими Началовой, пытаясь узнать, можно ли чем-то помочь. Исполнительница сообщает: была некая надежда, что поп-звезда пойдет на поправку. Это очень сложно, обидно и больно, ведь все надеялись на лучшее.Артистка отметила: Юлия Началова всегда была внимательной, отзывчивой, улыбчивой и душевной. Гурцкая не осознает, что говорит о подруге, как об ушедшей. Знаменитость училась вместе с коллегой по цеху, она помогала ей адаптироваться в первые учебные годы. Певица отметила, что чувствовала ее поддержку. Позитивная, улыбчивая и лучезарная Юлия Началова любила жизнь, всех и все вокруг себя. Она навсегда останется в памяти родных, друзей, коллег и миллионов поклонников.