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«Она любила все вокруг себя»: Диана Гурцкая поделилась воспоминаниями о Юлии Началовой

Знаменитая певица Диана Гурцкая поделилась с журналистами воспоминаниями об умершей Юлии Началовой. Артистка дружила с певицей много лет и призналась, что она была очень жизнерадостным человеком и любила все вокруг себя.

«Она любила все вокруг себя»: Диана Гурцкая поделилась воспоминаниями о Юлии Началовой

Диана Гурцкая не может поверить в случившееся. По словам звезды, еще совсем недавно она говорила с близкими Началовой, пытаясь узнать, можно ли чем-то помочь. Исполнительница сообщает: была некая надежда, что поп-звезда пойдет на поправку. Это очень сложно, обидно и больно, ведь все надеялись на лучшее.

Артистка отметила: Юлия Началова всегда была внимательной, отзывчивой, улыбчивой и душевной. Гурцкая не осознает, что говорит о подруге, как об ушедшей. Знаменитость училась вместе с коллегой по цеху, она помогала ей адаптироваться в первые учебные годы. Певица отметила, что чувствовала ее поддержку. Позитивная, улыбчивая и лучезарная Юлия Началова любила жизнь, всех и все вокруг себя. Она навсегда останется в памяти родных, друзей, коллег и миллионов поклонников.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 21:01

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