В России создадут беспилотный танк





Данный танк первоначально создавался для дальнейшего переоборудования в беспилотную версию, именно в связи с этим определенные системы в максимальной мере упрощены компьютерами. Новинка будет управляться удаленно и выполнять все действия без посторонней помощи. Технические параметры Т-90МС дадут возможность использовать его в любую погоду и время суток. Его созданием занимается «Уралвагонзавод», обычная модель успешно реализуется на рынках других стран.В ближайшие 10 лет в РФ могут появиться роботизированные танки. Эти устройства будут создаваться на платформе имеющихся прототипов военной техники, выполняющих полноценные боевые действия.