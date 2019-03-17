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В России создадут беспилотный танк

Российские инженеры создадут беспилотную модификацию танка Т-90МС. Для серийного производства военной машины имеются все необходимые условия.
В России создадут беспилотный танк

Данный танк первоначально создавался для дальнейшего переоборудования в беспилотную версию, именно в связи с этим определенные системы в максимальной мере упрощены компьютерами. Новинка будет управляться удаленно и выполнять все действия без посторонней помощи. Технические параметры Т-90МС дадут возможность использовать его в любую погоду и время суток. Его созданием занимается «Уралвагонзавод», обычная модель успешно реализуется на рынках других стран.

В ближайшие 10 лет в РФ могут появиться роботизированные танки. Эти устройства будут создаваться на платформе имеющихся прототипов военной техники, выполняющих полноценные боевые действия.



 
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Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:00

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