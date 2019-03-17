Apple продемонстрировала сильнейшую сторону iPhone на видео





«Яблочная» компания уже посвящала своей новой линейки смартфонов множество видео до и в момент их выхода, но после этого настало затишье. Совсем недавно Apple решила в очередной раз подогреть интерес покупателей к своим iPhone, поэтому опубликовала новую рекламу, призванную продемонстрировать сильнейшую сторону этого устройства.Центральная тема сюжета – приватность. В видеоряде сменяются небольшие жизненные ситуации, демонстрирующие важность неприкасаемости личной жизни совершенно разных людей. Короткие сюжеты рассказывали о мужских общественных туалетах, пробках, оживленных офисах, тюрьмах, домах людей и многом другом.В завершении этой подборки Apple рассказала о том, что приватность имеет важнейшее значение для любого человека. Следовательно, телефон, постоянно присутствующий в жизни людей, должен разделять эти ценности, а iPhone - именно такое устройство, позволяющее надежно защитить свое личное пространство.Напомним, несмотря на подобные заявления Apple, в последнее время их смартфоны постоянно попадали в эпицентры самых разных скандалов. Приложение FaceTime имело баг, позволяющий другим людям видеть и слышать человека еще до того, как тот взял трубку.