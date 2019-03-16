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Ирина Салтыкова выразила свои соболезнования в связи со смертью Юлии Началовой

Известная певица Ирина Салтыкова выразила свои соболезнования в связи со смертью коллеги Юлии Началовой. Знаменитость разместила архивный снимок с погибшей на странице в Instagram.
Ирина Салтыкова выразила свои соболезнования в связи со смертью Юлии Началовой

Ирина Салтыкова сопроводила эту фотографию коротким сообщением. В нем она отметила, что смерть певицы Юлии Началовой является настоящим горем. Она попрощалась с исполнительницей и извинилась перед ней, причем сделала это во множественном числе: «Прости нас». В конце сообщения она пожелала: «Земля пухом тебе».

Подобное известие повергло в настоящий шок подписчиков Ирины Салтыковой. Многие из них даже не знали о том, что Юлия Началова оказалась в больнице и в последние дни медики боролись за её жизнь. Все они присоединились к пожеланиям исполнительницы и отметили, что уход такой певицы будет настоящим ударом для всей российской эстрады. Подписчики пожелали звезде держаться и не опускать руки.

Напомним, Юлия Началова последние дни провела в медикаментозной коме. Точные подробности о её состоянии не сообщались. В СМИ просачивались противоречивые сведения о том, что происходит с исполнительницей. Информацию о смерти певицы подтвердил официальный представитель её команды.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 20:50

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