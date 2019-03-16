Лена Катина не может поверить в смерть Юлии Началовой: “Только что переписывались”
Лена Катина в Сети отреагировала на информацию о смерти певицы Юлии Началовой. Экс-звезда TaTu заявила, что не может поверить в это.
Известие о смерти Юлии Началовой подтвердили представители звезды. Она умерла в больнице, где провела последнюю неделю. Точная причина смерти Юлии Началовой будет известна позже.
“Не могу поверить. Только что переписывались, книжки обсуждали, гастроли. Царствие небесное. Ты светлый, добрый человек. Уверена, что там тебе хорошо будет. Приношу соболезнования семье и всем тем, кто Юлю знал. Скорбим с вами”, - написала в Instagram Лена Катина.
Известие о смерти Юлии Началовой подтвердили представители звезды. Она умерла в больнице, где провела последнюю неделю. Точная причина смерти Юлии Началовой будет известна позже.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Кузнецова Сегодня, 20:46