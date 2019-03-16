Лена Катина не может поверить в смерть Юлии Началовой: “Только что переписывались”

“Не могу поверить. Только что переписывались, книжки обсуждали, гастроли. Царствие небесное. Ты светлый, добрый человек. Уверена, что там тебе хорошо будет. Приношу соболезнования семье и всем тем, кто Юлю знал. Скорбим с вами”, - написала в Instagram Лена Катина.

Известие о смерти Юлии Началовой подтвердили представители звезды. Она умерла в больнице, где провела последнюю неделю. Точная причина смерти Юлии Началовой будет известна позже.