Ольгу Рапунцель в новом наряде сравнили со злобной ведьмой





Ольга Рапунцель на днях удивила пользователей Instagram публикацией снимка в совершенно новом для себя образе. Проектантка предстала перед публикой в чёрном наряде с длинными чёрными перчатками и такого же цвета пером на голове. Девушка призналась, что к ним в стены «Дома-2» приезжал дизайнер, который и поработал над созданием образа для неё.Восторга от фолловеров Ольга Рапунцель так и не дождалась, зато самые остроумные подписчики в комментариях тут же сравнили участницу «Дома-2» со злой ведьмой, которая наконец перестала скрывать своё истинное лицо. Многие в шутку заявили, что супруга Дмитрия Дмитренко с помощью магии будет добиваться получения от него подарков, а возможно и заколдует руководство телестройки, чтобы заполучить место ведущей.