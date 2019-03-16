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Ольгу Рапунцель в новом наряде сравнили со злобной ведьмой

Зрители телестройки «Дом-2» сравнили Ольгу Рапунцель в новом наряде со злобной ведьмой. Многие решили, что супруга Дмитрия Дмитренко решила заняться магией, чтобы добиться желаемого и воплотить в реальность все свои безумные мечты.

Ольгу Рапунцель в новом наряде сравнили со злобной ведьмой


Ольга Рапунцель на днях удивила пользователей Instagram публикацией снимка в совершенно новом для себя образе. Проектантка предстала перед публикой в чёрном наряде с длинными чёрными перчатками и такого же цвета пером на голове. Девушка призналась, что к ним в стены «Дома-2» приезжал дизайнер, который и поработал над созданием образа для неё.

Ольгу Рапунцель в новом наряде сравнили со злобной ведьмой


Восторга от фолловеров Ольга Рапунцель так и не дождалась, зато самые остроумные подписчики в комментариях тут же сравнили участницу «Дома-2» со злой ведьмой, которая наконец перестала скрывать своё истинное лицо. Многие в шутку заявили, что супруга Дмитрия Дмитренко с помощью магии будет добиваться получения от него подарков, а возможно и заколдует руководство телестройки, чтобы заполучить место ведущей.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 20:42

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