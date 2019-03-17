Автомобилисты рассказали о сходстве ВАЗ-2107 с Mercedes





Основным отличием российской модели от иной люксовой версии ВАЗ 2105 стал мощный карбюраторный мотор на 1.5 литра с силовой установкой 77 лошадиных сил. Также имелся «набалдашник» из хрома на решетке радиатора, измененный капот и задние фонари. Улучшилось качество материала обивки салона, а передние сидения интегрированные с подголовником.Для максимального сокращения цены на ВАЗ 2107 в последние годы сборки в автомобиль внедряли дешевые запчасти от «пятерки». Несмотря на это, версия 2107 по качеству лучше предшественника, она отличается простотой в проведении ремонта и отличной надежностью. Хоть сейчас данный транспорт смотрится не столь привлекательно, но раньше его считали по-настоящему люксовым и престижным.