АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ники Минаж отменила свое третье выступление из-за неблагоприятных погодных условий
EUR 74.07 USD 65.42
Курс валют на 16.03.2019

Дарья Мороз оказалась лучшей актрисой, чем Ксения Собчак в новом сериале

Дарья Мороз оказалась лучшей актрисой, чем Ксения Собчак в новом сериале. Так заявили зрители, побывавшие на предпремьерном показе картины «Содержанки», снятой известным Константином Богомоловым.

Дарья Мороз оказалась лучшей актрисой, чем Ксения Собчак в новом сериале


Ксения Собчак не так давно сыграла одного из эпизодических персонажей в новом сериале детективном «Содержанки» от Константина Богомолова. Её напарницей по съёмочной площадке стала Дарья Мороз, исполнившая в картин роль следователя, работающего над делом об убийстве девушки. Бывшей ведущей «Дома-2» досталась роль редактора известного журнала, которую та исполнила, со слов самого режиссёра, легко и красиво.

Дарья Мороз оказалась лучшей актрисой, чем Ксения Собчак в новом сериале


Совершенно другого мнения придерживаются зрители, побывавшие на предпремьерном показе. Многие считают, что именно Дарья Мороз в данной кинокартине оказалась лучшей актрисой, нежели Ксения Собчак.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 20:31

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Ветер в клубе едва не подралась с
Анна Плетнева рассказала о своем
Майя Донцова и Алексей Купин сами
Юлия Началова поздно обратилась за
Прохор Шаляпин выразил соболезнования
Юлия Ковальчук назвала умершую Юлию
В Сети жёстко раскритиковали безвкусный
Саша Черно в реальной жизни оказалась в
«Она любила все вокруг себя»: Диана
Ирина Салтыкова выразила свои
Лена Катина не может поверить в смерть
Ольгу Рапунцель в новом наряде сравнили
Дарья Мороз оказалась лучшей актрисой,
Ани Лорак в облегающем наряде вызвала
Виктория Боня берёт косметику напрокат
Эксперты рассказали, как удержать
Названа причина смерти Юлии Началовой
Глава СБР раскритиковал участие
Юлия Началова скончалась в возрасте 38
Прах звезды «Беверли Хиллз» Люка Перри
В соцсетях россияне с иронией
Поклонники переживают за здоровье
Жена Александра Беляева изменила ему
Илья Яббаров хочет тайно встретиться с
Обнародованы 11 альтернативных
Оксана Ряска потратила на новую
Рэпер Леван Горозия больше не будет
Ксения Собчак на НТВ рассказала о
УАЗ планирует увеличить продажи в
Хип-хоп изменил вкус швейцарского сыра
Просмотреть все новости