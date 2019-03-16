Дарья Мороз оказалась лучшей актрисой, чем Ксения Собчак в новом сериале





Ксения Собчак не так давно сыграла одного из эпизодических персонажей в новом сериале детективном «Содержанки» от Константина Богомолова. Её напарницей по съёмочной площадке стала Дарья Мороз, исполнившая в картин роль следователя, работающего над делом об убийстве девушки. Бывшей ведущей «Дома-2» досталась роль редактора известного журнала, которую та исполнила, со слов самого режиссёра, легко и красиво.Совершенно другого мнения придерживаются зрители, побывавшие на предпремьерном показе. Многие считают, что именно Дарья Мороз в данной кинокартине оказалась лучшей актрисой, нежели Ксения Собчак.