Смартфон Huawei P30 Pro был замечен в общественном транспорте
Смартфон Huawei P30 Pro, еще не вышедший на рынок, был замечен в китайском общественном транспорте. Официальный анонс камерофона должен состоятся 26 марта.
Несмотря на это, уже сейчас Huawei P30 Pro был замечен в руках посетителя метро одного из китайских городов. Мужчина держал устройство в руках и просматривал свою галерею, очевидец происшествия успел сделать фотографию этой ситуации.
Данный камерофон должен привлечь покупателей качеством фото- и видеозаписи. Представители Huawei называли P30 Pro лучшим камерофоном в мире. В качестве аргумента они приводили контрастность и насыщенность цветов, а также 5- и 10-кратный зум. Он позволял использовать сильное приближение без потери качества фото- и видеосъемки. Представители компании отметили, этот смартфон настолько хорош в своем деле, что его можно использовать для свадебных торжеств, не переживая при этом о качестве и насыщенности кадра.
Совсем недавно появилась информация о том, что новые камерофоны Huawei P30 и Huawei P30 Pro будут представлены 26 марта в Париже. В преддверии этого события китайская компания даже опубликовала официальный видеоролик для более сильной версии своей новинки.
Несмотря на это, уже сейчас Huawei P30 Pro был замечен в руках посетителя метро одного из китайских городов. Мужчина держал устройство в руках и просматривал свою галерею, очевидец происшествия успел сделать фотографию этой ситуации.
Данный камерофон должен привлечь покупателей качеством фото- и видеозаписи. Представители Huawei называли P30 Pro лучшим камерофоном в мире. В качестве аргумента они приводили контрастность и насыщенность цветов, а также 5- и 10-кратный зум. Он позволял использовать сильное приближение без потери качества фото- и видеосъемки. Представители компании отметили, этот смартфон настолько хорош в своем деле, что его можно использовать для свадебных торжеств, не переживая при этом о качестве и насыщенности кадра.
Совсем недавно появилась информация о том, что новые камерофоны Huawei P30 и Huawei P30 Pro будут представлены 26 марта в Париже. В преддверии этого события китайская компания даже опубликовала официальный видеоролик для более сильной версии своей новинки.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 05:00