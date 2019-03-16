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Ани Лорак в облегающем наряде вызвала недовольство поклонников

Прославленная исполнительница Ани Лорак вызвала недовольство поклонников, опубликовав в Instagram-блоге снимок в облегающем наряде с глубоким декольте. Образ певицы показался общественности вульгарным и вызывающим.
Ани Лорак в облегающем наряде вызвала недовольство поклонников

Ани Лорак часто демонстрирует на своей странице в социальной сети провокационные публикации, вызывающие, порой, целые волны негатива со стороны пользователей. Так, недавно звезда показала фанатам новый смелый кадр, где запечатлена в облегающем полупрозрачном комбинезоне, чулках в сеточку и туфлях на каблуке. Это вызвало настоящий ажиотаж в комментариях. Что только не писали в адрес Ани Лорак из-за нового образа: «Стало слишком много вульгарности», «Поменяйте костюмера!», «Как на панели», «Некрасиво», «Не лезь в старые образы», «Слишком откровенный костюм».

Большинство украинских и российских поклонников певицы заметили, что Ани Лорак немного набрала килограммов. Они полагают: поп-диве стоит похудеть для таких эпатажных нарядов, а лучше – выбирать для выступлений что-то более скромное и подчеркивающее женственность и красоту.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 20:22

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