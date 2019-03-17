Специалист рассказал, сколько тратит на содержание Skoda Octavia A7





В первую очередь эксперт сообщил, что обычно делают во время планового обслуживания автомобиля. Так, на Octavia A7 вначале меняют масло, воздушный фильтр, свечи зажигания и антифриз. Данный автомобиль работает на 1.4-литровом турбомоторе, поэтому свечи нужно менять при каждом техобслуживании, иначе двигатель может со временем испортиться. При прохождении ТО все комплектующие детали должны быть оригинальными, потому как в обратном случае может потребоваться капитальный ремонт.Антифриз в Skoda Octavia A7 меняется раз в два года, в случае загрязнения воздушного фильтра в машине частично может снизиться ресурс турбины. В общей сумме стоимость всех вышеперечисленных операций составляет 7,5 тысяч рублей за одно обслуживание.